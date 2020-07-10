重要通告 港股直擊

廣南(集團)(01203)預料，截至6月底止中期股東應佔綜合溢利按年增加約40%。

該公司2019年度同期股東應佔溢利3294.9萬元，每股盈利3.6仙。

廣南解釋，預期盈利上升，主要由於受非洲豬瘟疫情及國內生豬供應偏緊的影響，期內活豬價格按年大幅上升，因而經營活豬養殖及銷售的兩間聯營公司較去年同期扭虧為盈。

集團又指，馬口鐵產品期內銷量雖上升，但售價和單位毛利按年下跌，導致馬口鐵業務利潤減少。集團所持有的投資物業價值有所下跌，期內錄得投資物業估值損失，去年同期沒有錄得估值損失。