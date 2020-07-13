即巿股評 港股直擊

讀者雷先生問:「我個人很少買股票，每次買都虧錢，想了解兌吧(01753)可以入市嗎？謝謝。」(周五收報4.09元，跌0.7%)

盧志明 大唐資本投資策略部總監

「買股主要考慮兩方面，一是基本因素，二是技術指標。先談基本因素，作為軟件服務平台，兌吧互動式廣告的業務中規中矩。2019年的總收入為17億，比2018年的增加約45%；2019年的毛利超過5億，比2018年的亦有32%增長，毛利率達34%。但對比科網同業，兌吧未算突出。再看收費用戶運營SaaS服務，付費客戶有645名，包括376名App開發者（即線上企業）。線下企業如零售、餐飲、銀行等亦有與兌吧合作，但金融行業佔比較多。隨著市場追捧科技板塊，短線炒作落後股份，兌吧的走勢有反彈動力，因早前股價較低殘，現反覆向上。若現水平入手，關鍵離場位3.65元，第一站上望4.7元水平，若突破六月高位，下一站可看5.2元。」

聶振邦(聶Sir) 證監會持牌人 《價值工房》專欄作者

「投資股票能否獲利，除了考慮股份的基本面，有時也跟大市表現，以及所投資股份的所屬板塊，當時有否受到市場追捧有關。論到兌吧，主要從事用戶運營軟件即服務 (SaaS) 平台業務及互動式效果廣告業務，與同業微盟集團 (02013) 和匯付天下(01806) 近日都受市場關注。但要留意周五(7月10日) 恒指跌近500點，或會影響後市投資氣氛，所以現價4.09元進場認為風險高。不妨多看兩天見股價繼續維持在4元或以上收市才考慮進場，屆時可望上試6月16日高位4.70元；但見連續兩天收低於3.8元，應考慮止蝕離場。」

陳鎮強 信報高級分析員

「科網吸引力的確高，但市場上比兌吧好的股票多的是。兌吧從事科網SaaS平台及線上廣告，只屬四、五線科網細股，市值不足50億，也非港股通股份。根據EJFQ系統市場只有兩個分析員覆蓋，平均預測今年核心盈利倒退18.2%，亳不吸引，近期股價起動欠說服力。SaaS二線梯隊已有中軟國際(00354)、亞信科技(01675)及騰訊系微盟(02013)和中國有贊(08083)等，而新手更合適投資ATM及京東四大科網平台，候回吐吸。

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