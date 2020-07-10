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今日 16:35 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】六主板股全線高收 歐康維視 思摩爾飆1.5倍

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7隻新股今日上市，超購1895倍的中國眼科醫藥平台歐康維視生物(01477)開報43元已屬全日高，低見36.05元，收報37元，較招股價14.66元，高1.52倍，成交額23.95億元。

不計手續費，一手500股賺11170元。

電子霧化設備製造商思摩爾國際(06969)以全日最高位收，報31元，較招股價12.4元，高1.5倍，成交額85.07億元。不計手續費，一手1000股賺18600元。

生物醫藥公司永泰生物(06978)收報15.48元，較招股價11元，高40.7%，成交額10.99億元。不計手續費，一手1000股賺4480元。

綠城中國(03900)分拆的代建業務綠城管理(09979)，收報3.25元，較招股價2.5元，高三成，成交額4.99億元。不計手續費，一手1000股賺750元。

正榮服務(06958)收報5.6元，較招股價4.55元，高23.1%，成交額8.18億元。不計手續費，一手1000股賺1050元。

線上廣告平台虎視傳媒(01163)收報1.07元，較招股價0.86元，高24.4%，成交額1.37億元。不計手續費，一手2500股賺525元。

GEM掛牌的中國蜀塔(08623)收報0.217元，較招股價0.3元，低27.7%，成交額1930萬元。不計手續費，一手1萬股蝕830元。

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