即巿股評 港股直擊

美國疫情喺經濟活動重啟後，再度爆發另一波更凶猛疫情，市場觀望各州政府會否再度收緊隔離措施，甚至再度封城。不過侵侵已表明立場，唔贊成再次暫停經濟活動，皆因美國實難再承受經濟活動二度暫停。受疫情再度爆發打擊，傳統股再度回軟，道指隔晚跌逾300點，但納指則繼續跑贏，升87點再創收市新高；美股個別發展。港股喺美國受壓及A股回調下，半日失守二萬六關。

恒指低開278點，其後跌幅曾收窄至72點，見26137點半日高位，但A股跌幅擴大至1%，恒指一度跌351點，低見25858點，250日線(26064點)得而復失。中午恒指報收25902點，跌307點；國指則報收10607點，跌174點。

今日七件新丁登場，當中以超額1895倍歐康維視生物(01477)最旺場，開市43元係半日高位，較招股價14.66元勁升超過兩倍，個個中奬搶住沽貨，半日收37.8元，都較招股價升1.58倍。另一隻較受歡迎係做電子煙嘅思摩爾國際(06969)中午報28.1元，較招股價高1.27倍。其餘新丁都較招股價有進帳，除咗唯一嘅創仔股中國蜀塔(08623)中午報0.22元，較招股價低26.7%。阿Man幾時都係咁話，創仔質素麻麻，就算有升都相當人為，全靠自己友圍飛作歹，根本無得搞。

隔晚美股納指雖然仍上升，但唔少股份都高位回落見沽壓，香港呢邊嘅科技股表現差不多，ATMX個別發展，小米(01810)終於上返水面，半日一度高見17.5元，中中午報升1.1%，預計喺17元水平將要整固一吓，畢竟早兩日升勢都幾急。至於美團(03690)低開後迅速回升，並創213.4元新高，中午升幅收窄至0.4%。阿里(09988)跟騰訊(00700)則見回吐，半日兩股分別跌1.8%及1.7%。

講咗幾日嘅美國制裁中國及香港措施，終於先敲定禁止美國政府使用包括華為和中興(00763)等5間中資企業產品，中興股價當然要插水，阿Man早講咗中興一直處於中美關係風眼之中，市場上選擇多的是，唔需要一定揀佢嚟買。手機設備股及5G股亦被拖累，舜宇(02382)跟瑞聲(02018)半日分別跌3.4%及1.3%。至於長期未見起色嘅鐵塔(00788)，由1.37元低位反彈至1.7元之前又掉頭，其實鐵塔喺1.5元至1.7元之間嘅蟹貨，多到兩個陽澄湖都裝唔晒，短期唔會有運行。

內地券商股今日回吐，主要都係跟住A股步伐，不過呢個板塊回吐，正好畀大家一個上車機會，阿Man較為睇好嘅係有併購概念嘅中信証券(06030)，19元邊可以收集；而另一隻內地券商心水係跟騰訊有合作嘅中金(03908)，18至18.5元睇位有冇位上車。

至於大市重返250日線之下，預料將考驗25800水平，若然失守則再向10日線(25418點)出發尋找支持，只要大市仍守25300至25500水平，目前只係急升後回吐，中線向上形態未扭轉，唔需要太過大驚小怪。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)