港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，納指尋頂，道指則挫逾300點。中港股市今早反覆回吐。

恒指低開278點，甫開表現改善，跌幅曾縮至72點，見26137點半日高，一度重上250天線(約26064點)，惟A股跌幅擴大，恒指曾挫351點，見25858點半日低。恒指中午收報25902點，跌307點或1.2%，大市成交額1088.48億元。

國企指數報10607點，跌174點或1.6%。

A股回吐，滬指半日吐1.05%；深成指跌0.13%。

藍籌金融股領跌，建行(00939)跌1.5%；滙控(00005)跌1.3%；友邦(01299)跌1.4%；平保(02318)跌1.8%；國壽(02628)吐5.6%；港交所(00388)創新高後倒跌0.5%。相反，吉利(00175)升4.1%；中生製藥(01177)創新高，半日升2.3%。

焦點板塊

科技股：科技龍頭今早個別走。騰訊(00700)吐1.7%；阿里巴巴(09988)吐1.8%；京東(09618)吐1.4%；美團(03690)創新高，半日升0.4%；小米(01810)事隔近兩年重返17元之招股價，半日升1.1%，報17.02元。特朗普政府打算本周敲定禁止美國政府使用包括華為和中興(00763)等5家中資企業產品，拖累手機及5G股大致受壓。舜宇(02382)吐3.4%；瑞聲(02018)跌1.3%；丘鈦(01478)跌3.1%；通達(00698)挫3.4%；信利(00732)吐4.3%。另外中興跌3.1%；鐵塔(00788)降1.9%。

券商股：內地股市今早回吐，中資券商股亦下跌，光大證券(06178)上月淨利潤大升98.5%，但昨日錄北水淨走1901萬元，半日插8.2%；海通(06837)挫4.1%；中信建投(06066)跌3.9%；中國銀河(06881)跌5.9%；招商證券(06099)跌4.6%；中信証券(06030)跌4.2%；國泰君安(02611)跌2.2%。

新股：7隻新股掛牌，超購1895倍的歐康維視生物(01477)，開報43元屬半日高，中午報37.8元，較招股價高1.58倍；思摩爾國際(06969)中午報28.1元，較招股價高1.27倍，成交達62.51億元；永泰生物(06978)中午報15.22元，較招股價升38.4%；綠城管理(09979)中午報3.2元，較招股價2.5元，高28%；正榮服務(06958)中午報5.09元，較招股價高11.9%；虎視傳媒(01163)中午報1.17元，較招股價高36%；中國蜀塔(08623)中午報0.22元，較招股價低26.7%。

焦點股份

阿里健康(00241)：半日挫4%，由於市前大手上板，成交額達43.77億元。集團再遭主要股東雲鋒基金減持，配售阿里健康1.369億股，相當於公司已發行股本的1.06%，配售價介乎22.65元至22.85元，較昨日收市價23.55元折讓3%至3.8%，套現31億至31.2億元。

人保(01339)：半日挫6.3%，其A股(601319.SH)挫6.55%。集團第二大股東社保基金會通知，擬減持無限售條件A股不超過8.84億股，即不超過已發行股份總數的2%。

思捷(00330)：維他奶(00345)羅氏家族後人羅琪茵成為思捷最大股東後，要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事，思捷復牌後抽升，半日飆77.3%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。