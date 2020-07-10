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【異動股】比亞迪曾飆逾6% 獲富瑞升目標價

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比亞迪(01211)獲富瑞上調目標價，股價今早造好，一度高見79.25元，飆6.2%，新造79元，仍抽高5.9%，成交金額6.33億元。

富瑞發表報告，預期口罩業務表現突出，故續予「買入」評級，目標價大升36%至87.6元。

至於吉利(00175)也揚5%；長城汽車(02333)也揚4.9%，但廣汽(02238)跌2.2%；東風(00489)跌1.7%；北京汽車(01958)走低1%。

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