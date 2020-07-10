即巿股評 港股直擊

過去兩周筆者因公事繁忙未有時間撰文，中央訂立《港區國安法》固然是重大事情，京能清潔能源(00579)私有化亦令我忙了一陣子。鑑於市場認為《港區國安法》條文存在不清晰的地方，大量朋友向筆者查詢有關移民與開設離岸戶口等事宜。有能力離開而捨不得離開的人，大概是有放不下的牽掛，可能是家人、可能是工作，而我聽得最多的，大部分都是與工作有關。

不少香港人認為，若然離鄉別井遠走他鄉，將會成為二等公民，不能繼續從事自己本身專業的工作，收入大打折扣。這種想法可說錯誤至極，香港的產業結構本身就與外國不同，亦因香港本身的產業結構，才會有目前的生活狀態。外國的產業結構與生活狀態有其「因果」關係，硬要將香港思維套在外地來綑綁自己，大錯特錯。

三度貼中私有化股份

正如筆者過去多次強調，有能力離開的便請離開，為的不是你，是你的下一代。至於京能潔能私有化又與筆者何干呢？話說，大量股份趁估值低潮之際進行私有化，在這個浪潮起泡之初，筆者已老早於去年8月30日及9月6日，分別推介華能新能源(00958)與易鑫(02858)，認為兩者同樣具備私有化條件。

結果，華能新能源於今年1月初以每股3.17元完成私有化，持貨五個月穩賺46%。至於易鑫亦決定以每股1.9088元提出私有化，較筆者推介前收報1.62元有17.8%水位，若以此股昨日收報2.04元計，亦有26%升幅。還記得當時梅開二度貼中兩隻私有化股份，有不少讀者追問還有沒有第三隻，於是筆者在去年10月11日撰文《私有化概念股 留意京能潔能》，醒多一隻比讀者。

該篇文章當時推介股價僅1.33元的京能潔能，筆者直言屬投資投機兩皆宜的私有化概念股。結果京能潔能在今年7月6日公布，控股股東北京能源集團考慮提出私有化。雖然暫時未有私有化價格，但消息公布後翌日已從1.58元一棍打上2.16元，而以昨日收報2.07元計，9個月時間累升55.6%。

話說，在筆者推介京能潔能之後，股價一直於1.25元左右徘徊不凸止，更於3月股災時跌穿1元，惹來不少閒言閒語。從股災至今時隔四個月，既宣布了私有化，股價亦有所交代，證明有些投資者只喜歡盲目單睇「冧把」而忽略推介理由。貼中私有化股份，基本上已是穩賺不賠，一直坐坐到投票通過就等收錢，更不用花時間天天睇盤，你坐唔定贏唔到係你無本事。

現代牧業先食胡

遠嘅唔講講隻近，兩周前推介現代牧業(01117)，講明50天線0.87元買入，推介後有四日比晒足夠時間你入貨，目標價1.2元，昨日不多不少剛好1.2元到價，回報38%。先食胡的朋友可待其回至250天線約1.04元作二度吸納，第二個目標價維持在1.5元保持不變。

今個星期望望51信用卡(02051)，2018年以每股8.5元掛牌，上市兩年股價直插無水花，最低跌至0.435元，市值蒸發95%，莊家操盤手法相當凶殘。51信用卡去年收益按年減少27.3%至20.5億元人民幣，虧損擴大至8.5億元人民幣，業績相當差，不過勝在於低位橫行逾三個月，昨日一棍爆升，有本事在100天線約0.69元收貨，要炒上1.5元絕對不難。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產