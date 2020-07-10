港股直擊 即巿股評

噚日睇中咗隻港交所(00388)，分兩個策略玩法，玩邊款就睇你自已啦。

進取嘅就唔等隻港交所5分鐘圖SlowSTC(14,3)回到落超賣位先入，只要稍為落到去一個相對低嘅水平，先佢又想再彈返上去嘅時候就出手。而噚日又的確有出現過呢個位喎，喺大約10點50分至11點5分，SlowSTC(14,3)喺30邊皮位，但跟手就見到%K線升穿%D線，SlowSTC(14,3)即時低位反彈，呢個時候手快落隻高槓桿嘅港交牛(54270)，按當時(54270)高低位做過$0.197/$0.177，平均買入價為$0.187。

落場後再按一貫鐘擺方法做Day trade，按返5分鐘圖見SlowSTC(14,3)由11點30至下半場1點45分處於嚴重超買水平橫行計，(54270)高低位分別為$0.250/$0.206，平均沽貨價為$0.228，呢一彈平均賺幅為21.9%。

至於安全至上嘅策略，就耐心等待分鐘圖出超賣，喺大約2點25分至3點呢段時間，港交所5分鐘圖SlowSTC(14,3)終於都見到超賣，呢刻嘅心情除咗用開晒花嚟形容之外，都真係幾無嘢好講，呢段時間港交Call(15348)可以隨時落場。按當時(54270)高低位做過$0.63/$0.62計，平均買入價為$0.625。

喺噚日[下半part]最後講底「如果仲有資金流入去港交搶返高個價嘅話，做多次鐘擺又有幾難？」結果，過咗呢個入市位之後，喺尾市時段，港交所5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)上返去90以上嘅嚴重超買水平，再次完成一次鐘擺。唔攞咁盡，其實喺3點35分5分鐘圖SlowSTC(14,3)已經進入80以上嘅超買範圍，由呢刻起計至收市前，(15348)都係做緊$0.65，賺幅唔多，只有4%；不過，過咗夜到今朝開市時，可能會被大市跌逾200點呢一下嚇一嚇，噚日七隻齊齊創新高嘅股份，今朝都全數見紅，但依家10點5分，喺恒指仍然跌緊144點之際，港交所跌幅已經收窄返至又接近$370水平，同步見5分鐘圖SlowSTC(14,3)目前上到80至90呢個位，(15348)輪證仍然做緊$0.65。

返轉頭睇返港交所日線圖，噚日高位($371)同依家(10點7分止)高位$371一樣，假設今日收市前，高位都仲係$371嘅話，日線圖計「平頂」出現，咁再Call嘅話就要小心啦；如否，就更加應該且戰且走！

至於恒指方面，今日低開後至依家10點11分都見下行，日線圖位置上處於250天線(26065點)嘅中間，反而見SlowSTC(14,3)%K線勢頭呈上，有啲想喺呢個位將條%D線就地正法；係嘅話我唔反對嘅，因為以今日恒指牛熊證街貨嚟睇嘅話，恒指現價仍然同熊證街貨近啲嘛，就係過千點同600點差距嘅分別囉！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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