港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指收市插361點，報25706點；納指升0.5%再創新高。港股今早低開1%，失守二萬六後跌幅收窄。

恒指低開278點或1.06%，報25931，之後曾挫333點，低見25876，失守250天線(約26064)；其後跌幅收窄，曾僅跌72點，高見26137。截至10時10分，恒指跌121點，報26089。

國企指數跌79點，報10701。

內地股市個別發展，上證指數現報3431，跌18點或0.55%；深成指升0.27%。

阿里健康(00241)配股上板，市前成交涉逾35億，股價低開3.2%，報22.8元。

憧憬「港版納指」推進，科技龍頭昨日急升，今早個別走。騰訊(00700)低開2.5%，現跌0.7%，報559元。

昨日急升一成的阿里巴巴(09988)低開1.8%，現僅跌0.2%；美團(03690)低開1.9%，曾倒升1.7%，報213.4元，創新高。

小米(01810)事隔近兩年重返17元之招股價，曾升近4%，報17.5元。

兩隻藍籌藥股跑出，中生製藥(01177)升4.2%；石藥(01093)升3.3%。

近期急升的國壽(02628)回吐，最新挫近4%。

今日有7隻新股上市，以思摩爾(06969)及歐康維視生物(01477)較受關注，分別開市報28元及43元，分別較招股價高出1.26倍及1.93倍。

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