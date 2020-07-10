思摩爾(06969)今早掛牌，相關影子股今早散水，華寶國際(00336)今早曾急跌12.7%，低見6.96元，現造7.11元，仍瀉10.8%，成交金額1.7億元。
中煙香港(06055)高開低走，今早開報19.24元，升2.1%，之後升勢不保，現跌1.4%，造18.58元，成交金額4460萬。
思摩爾最新造26.85元，較招股價12.4元高1.17倍，成交有51.11億元。
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