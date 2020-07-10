港股直擊 即巿股評

維他奶(00345)羅氏家族後人羅琪茵，成為思捷(00330)最大股東後，要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事，思捷復牌後抽升，一度大升1.07倍，高見1.82元，現造1.5元，仍急升70.5%，成交額1850萬元。

股壇名人莊友堅太太、維他奶羅氏家族後人羅琪茵，上周大手增持1.5億股思捷環球股份，持股提高至12.89%，成為思捷最大股東後，要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事。

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