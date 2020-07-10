重要通告 港股直擊

股壇名人莊友堅太太、維他奶(00345)羅氏家族後人羅琪茵上周大手增持1.5億股思捷環球(00330)股份，持股超過12%，成為思捷最大股東後，要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事。

思捷公布，羅琪茵要求召開股東特別大會，罷免現任行政總裁Anders Kristiansen及財務總裁Johannes Georg Schmidt-Schultes的職務，另外委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威為執行董事。

思捷環球今早復牌。