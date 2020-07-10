港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，納指尋頂。港股連升兩日後，今早料有回調壓力，下試兩萬六水平，七隻新股勢成今日焦點。

道指高開27點後轉跌，收市挫361點或1.39%，報25706點；標指跌0.56%，報3152點。納指反覆再破頂，收市升0.53%，報10547點。

科技及中概股續跑出，亞馬遜升3.29%；Tesla升2.08%；阿里ADR升1.51%；京東ADR升3.03%；騰訊音樂升3.92%。

美國勞工部公布，截至7月4日止當周，首次申請失業救濟人數達131.4萬人，按周減少9.9萬人，市場預期為137.5萬人。

美滙指數先跌後升，尾段抽高0.38%，報96.8。歐羅跌0.4%，兌1.1286美元；英鎊微跌0.06%，兌1.2606美元。

美國聯儲局公布，本周資產負債表規模連續第4周下滑，減少880億美元，降至6.97萬億美元。前一周為7.06萬億美元。反映銀行對短期資金需求的回購機制結餘，由前一周的612億美元，最新降至零，是10個月以來首度結餘為零。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報36.46元，較本港收市低0.64元；騰訊(00700)ADR收報552.42元，低10.58元；國壽(02628)ADR收報20.52元，低0.38元；中海油(00883)ADR收報8.67元，低0.13元；中石油(00857)ADR收報2.83元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報3.46元，低0.03元；中移動(00941)ADR收報56.06元，低0.34元；聯通(00762)ADR收報4.73元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報2.35元，低0.01元。

ADR港股比例指數報25909點，較本港上日收市低水300點。恒指夜期收報26025點，較昨日收市低水185點。恒指昨收報26210點，升80點或0.3%，兩日共進賬234點或0.9%，於250天線(約26072點)爭持。

港元滙價再度強勢，觸發7.75兌1美元強方兌換保證，金管局在紐約市尾段承接美元，並向市場沽出19.91億港元，以捍衞聯繫滙率制度穩定。本港下周一(13日)銀行體系總結餘增加至1802.89億港元。

焦點板塊

新股：今早7隻新股掛牌，超購1895倍的中國眼科醫藥平台歐康維視生物(01477)，暗盤收報43.9元，升1.99倍；電子煙股思摩爾國際(06969)暗盤升91.53%；生物醫藥公司永泰生物(06978)暗盤升21.82%；綠城中國(03900)分拆的代建業務綠城管理(09979)，暗盤升8%；正榮服務(06958)暗盤升11.65%；線上廣告平台虎視傳媒(01163)暗盤升30.23%。創業板中國蜀塔(08623)暗盤跌10%。

焦點股份

阿里健康(00241)：據銷售文件披露，阿里健康股東Innovare Tech以每股22.65元至22.85元，配售約1.37億股，集資31億至31.27億元。配售股份佔阿里健康約已發行股本的1.06%；配售價較昨收市折讓3%至3.8%。

中國太保(02601)：首6個月，旗下太保壽險及太保產險原保險業務收入合共2152.75億元人民幣，按年上升3.99%。

光大證券(06178)：6月淨利潤4.25億元人民幣，按年增長1.13倍。

三生製藥(01530)：分拆在A股上市的三生國健，將於下周一(13日)首次公開招股，並預期將於本月22日在科創板掛牌。

莎莎(00178)：位於油塘大本型商場的分店，一名員工確診感染新型冠狀病毒肺炎，為確保員工及顧客安全，該分店由即日起暫停營業14天，進行徹底清潔及消毒。店內所有員工及與該名員工接觸的其他相關職員，將在家隔離14天。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。