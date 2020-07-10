即巿股評 港股直擊

自2019下半年以來，環球迎來新舊經濟企業市佔率、收入和盈利轉移的階段，行業定位與業績表現確立了當前無數企業的發展形勢。當然，上市公司亦不例外，其中艾德韋宣集團(09919) 已見躋身新經濟行列的「快車道」，此乃領先並快速增長的整合營銷解決方案提供商，專注在大中華區提供體驗營銷、數字營銷與品牌推廣，及公共關係服務。根據灼識諮詢報告，集團於2018 年在大中華區高端及奢侈品牌市場的體驗營銷領域排名第一。截至2019年底的業績表現，已見錄得五大亮點，認為值得關注。

五大業績亮點如下：

1) 經調整溢利創新高：2019年經調整溢利約7200萬元 (人民幣‧同下)，較2018年約4350萬元激增逾六成半。

2) 毛利率大幅提高：毛利率從2018年的25.2% 提升至2019年的29.9%；經調整溢利率亦從2018年的6.4%提升至 2019年的10.9%。

3) 數字營銷與品牌推廣服務仍保持穩定增長：數字營銷與品牌推廣服務2019年產生收入約1.11億元，過去4年複合增速42.1%。

4) IP發展領域首次實現盈利：由2018年虧損990萬元，至2019年盈利930萬元，轉虧為盈。

5) 強大的財務實力：集團於2019年12月31日的現金及現金等價物共計約1.30億元，此金額尚未包括於2020年1月上市時籌得款項淨額約3.45億港元 (相當於3.08億元)

戰略合作備忘內幕消息

自今年3月24日收市後發布以來業績後，再配合3月27日開始進行持續的回購股份安排，以及港股在3月下旬開始見回升，集團股價也由3月24日收報0.45元，截至6月30日收報1.05元，約三個月累升逾1.30倍，仍較上市價2.02元低近五成，所以若業務發展繼續向好，認為股價尚有很大上升空間。留意於7月2日收市後集團發佈「戰略合作備忘錄」的內幕消息，內容表示旗下間接非全資附屬公司上海艾德韋宣股份有限公司與宏達國際電子股份有限公司 (HTC) 就中國活動管理產業中應用虛擬實境 (Virtual Reality, VR) 簽署合作備忘錄。

集合雙方強大資源優勢

HTC是全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者，同時也是虛擬實境市場的最大參與者，於中國及全球虛擬實境市場均佔據最大市場份額。HTC透過研發一系列智慧手機、VIVE 虛擬實境硬件及生態系統，創造出讓消費者驚嘆的產品與體驗。艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀表示：「此次與全球頂尖的虛擬實境創新技術設計及製造商HTC合作，大大提升集團在整合營銷解決方案的靈活性。集合雙方強大的資源優勢，我們可以為眾多高端及奢侈品牌客戶，以尖端技術、超越想像的創意和豐富的整合營銷能力，提供突破空間限制的活動和體驗，以及其他以娛樂社交內容為亮點的數字創意互動營銷服務。

在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，作為大中華區首屈一指的整合營銷解決方案提供商，艾德韋宣將通過此次戰略合作，利用HTC的Vive Suite 推動虛擬實境應用在多個行業，讓參與者能置身其境，進一步加強集團數字化營銷實力，令集團於活動管理方面保持市場領先地位，為集團帶來戰略利益及新的收入來源。」留意截至去年底集團每股資產淨值為0.6693元，保守預算市賬率合理值介為1.80至2.00倍，由此推斷股價合理水平為1.20至1.30元，配合上述消息將令今年每股淨值提升，每股合理值可望增至1.50元，較現處1.00元水平，潛在升幅有五成，相信今年第三季股份可令投資者帶來不俗的回報。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。