即巿股評 港股直擊

美股強勢停不了，蘋果公司、亞馬遜及Netflix等科技龍頭周三(8日)又破頂，帶動道指與標普500指數分別漲0.68%和0.78%，納指更急升1.44%。今年以來，納指合共25次創收市新高。

美國之外，環球其他主要股市也顯著回勇，A股接連以大成交攀升不在話下，撇除美股的MSCI世界指數(MXWDU)近日造好，從3月份低位計反彈超過37%，企穩俗稱「牛熊分界」的200天平均線(港股則普遍使用250天線)上已經3個交易日。

股市歡呼聲一片，惟經濟隱患尚在深化，其中新冠肺炎確診病例一直高踞全球榜首的美國，單日新增染病人數錄得逾6萬宗的新高，經濟反彈恐陷入停頓。里士滿聯儲銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)指出，消費者對前景感到憂慮，企業訂單無以為繼；波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)也認為，美國復甦步伐將較預期緩慢。兩項調查亦顯示，商界對後市看法消極，估計就業市道年底前依然不容樂觀。

金融市場與實體經濟呈不協調，資金漸趨謹慎，這從「避險三寶」之一黃金的價格可見一斑，周三突破每盎斯1800美元，乃自2011年以來首次。此外，由環球17種對風險胃納敏感資產變化編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)近日受制200天線，繼續於過去5年均值低一至兩個標準差區間上落，意味投資者對後市仍抱戒心。

避險情緒升溫，但美元似乎正失去其避險地位。目前美國經濟及政治(總統選舉)存在巨大不明朗因素，加上政府財赤急速膨脹，以及聯儲局海量放水，美元5月份起反覆走弱，美滙指數周一驚現「長線死亡交叉」(50天線跌穿200天線)利淡訊號，昨進一步失守前升浪回調78.6%支持，有可能沿着通道下行，考驗6月低位95.716和3月谷底94.65。

美元轉弱，資金流向亞太區卻未見踴躍，反映亞洲一籃子貨幣表現的摩根大通亞洲貨幣指數（ADXY）最近於前大跌浪61.8%黃金比率位置的103.6關卻步。

自2019年7月開始，ADXY與恒指相關系數達0.93的極高水平，附【圖】所見，兩者走勢亦步亦趨，預期在ADXY明顯向上突破之前，港股上升空間或有限。

值得留意的是，本地疫情再亮「紅燈」，恒指創逾4個月以來新高後沽壓湧現，無法緊隨A股步伐，昨天一度失守250天線，收報26210點，靠幾隻重磅股支撐，埋單升80點。就技術分析而言，恒指上方阻力不輕，26400點剛好為過去半年累積大型成交量密集區頂部，以及3月低位至今伸延的上升通道頂線(迴歸線兩個標準差)，加上恒指下半年開局迄今共漲7.3%，14天相對強弱指數(RSI)貼近70超買區，不排除須略作整固，唞唞氣準備下一次上衝。

信報投資研究部

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