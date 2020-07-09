即巿股評 港股直擊

全球央行鬥快印銀紙只會導致資金氾濫，錢唔再值錢之下便導致資產價格在大量資金追逐出現暴漲，股票大升至今是否合理背後有很多因素，但低息環境就已經肯定。

資金市下強者越強

現時來看資金湧港沒有這麼快便會流走，因中國目前為止仍是經濟數據最佳的地區，香港受惠便成了資金集中地，被追捧的新經濟股，急升到很多散戶入不到貨，阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團點評(03690)、網易S(09999)、港交所(00388)等齊齊輪流破頂，市場一日游資仍在想等價位回一成讓散戶入市，根據過往資金市經驗機會較微，除非市場資金開始減少，但到時就並非撈貨時機而是接貨了，要資金流走就要有事情發生，留意如果外圍疫情開始受控，特別係美國或美國有一種對新冠肺炎特效藥物出現，可以明顯且證實能有效壓抑現時疫情的話，資金到時才會願意回流美國，若然資金只好繼續留戀中港股市，要理解現時美債息低回報不吸引，美央行亦已表明於2022年前美國難以加息，資金只好去追逐高風險資產，加上美滙偏弱令游資更加不願流回美元區，不要以為看到美股升資金就看好美國經濟前景，其實因債市資金被逼流向美股追逐更高回報所致，絕非美國經濟否極泰來。

靠着市值大就較安全

看資金於騰訊、阿里巴巴、小米、港交所等仍會有力再上，特別阿里巴巴今天在資金市中升一成，估計暫時難會有半成回吐讓散戶追入，就如今早仍在睡夢中的老友Alfred於開市五分鐘後來電大叫，「阿里巴巴升了15元，早幾天我老婆Peggy叫買但我怕所以只買了小注，現怎麼辦呀！」還未回魂的我就機械式回答：「老友你收線後就即買，如要又等又諗就不用啦！」收線後就再抱頭再睡過，結果老友有否即刻買入就沒再跟進，資金市就是要快，有時什麼基本因素可能未管用先，筆者曾於上月中亦有看錯美團以380倍PE之高且有聯合創辦人兩度減持下亦能繼續破頂，於一個月之後今天PE就達483倍，筆者計錯數絕不出奇，但連創辦人都要計錯數就較少有，當資金氾濫就是這樣了。

氾濫資金會輪流炒作，散戶跟就最好跟大市值較安全，今天內銀回軟但低位仍見有吸納，估計當上述幾隻新經濟股唞唞氣的時候，這些傳統恒指股就會被拿來頂住指數做出大漲小回格局，而且內銀在A、H股仍有所折讓，散戶怕高追就不妨考慮吼吼內銀。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。