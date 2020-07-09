即巿股評 港股直擊

價值投資之父格拉罕(Benjamin Graham)曾說過：

The investor's chief problem, and even his worst enemy, is likely to be himself.

投資者最大敵人是自己，此刻最多人的問題是出現散戶綜合症，其中之一是藥石亂投，手上無貨亂買，又或見手上強勢股整固想換馬，結果高追遭綁住。

先檢視主題板塊，用EJFQ精明選股，選擇主板、沒有警號、市值高於500億以上的科技股，12隻股份中，只有阿里健康(00241)和聯想集團(00992)14天RSI仍未超買，分別66和68。另外，京東(09618)上市日子短，未有14天RSI，而其9天RSI為80.43。

情緒需要管理，冷靜篩選可避免牛市跌錢，周二市況短評選出中軟國際(00354)，搭上科網順風車，1.5個交易日來最大升幅22%，不是最癲，但不失禮且較穩陣。

再強的股也要回，如果港版納指成真，也不急一時，最後有錢落袋方是贏家。短線不宜太進取，阿里健康未創新高，如貪快可走一轉短打。更重要是準備回調時的吸納對象。

贏錢不用牙擦擦，輸錢不用頭耷耷，無貨不用酸溜溜。前者輕敵易輸，中者虛怯，後者廢。

新書預告

與兩位好隊友合著的《勢在必行──活用全方位價值趨勢信號》今年書展期間出版，介紹「EJFQ信號」系統用法，希望各位齊做贏家。若書展如期推進，團隊也會輪流在攤位交流，保持健康，到時見。

陳鎮強

信報高級分析員

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