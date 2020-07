即巿股評 港股直擊

價值投資之父格拉罕(Benjamin Graham)曾說過:

The investor's chief problem, and even his worst enemy, is likely to be himself.

投資者最大敵人是自己,此刻最多人的問題是出現散戶綜合症,其中之一是藥石亂投,手上無貨亂買,又或見手上強勢股整固想換馬,結果高追遭綁住。

先檢視主題板塊,用EJFQ精明選股,選擇主板、沒有警號、市值高於500億以上的科技股,12隻股份中,只有阿里健康(00241)和聯想集團(00992)14天RSI仍未超買,分別66和68。另外,京東(09618)上市日子短,未有14天RSI,而其9天RSI為80.43。

情緒需要管理,冷靜篩選可避免牛市跌錢,周二市況短評選出中軟國際(00354),搭上科網順風車,1.5個交易日來最大升幅22%,不是最癲,但不失禮且較穩陣。

再強的股也要回,如果港版納指成真,也不急一時,最後有錢落袋方是贏家。短線不宜太進取,阿里健康未創新高,如貪快可走一轉短打。更重要是準備回調時的吸納對象。

贏錢不用牙擦擦,輸錢不用頭耷耷,無貨不用酸溜溜。前者輕敵易輸,中者虛怯,後者廢。

新書預告

與兩位好隊友合著的《勢在必行──活用全方位價值趨勢信號》今年書展期間出版,介紹「EJFQ信號」系統用法,希望各位齊做贏家。若書展如期推進,團隊也會輪流在攤位交流,保持健康,到時見。

陳鎮強

信報高級分析員

[email protected]