港股直擊 即巿股評

美元走弱，離岸人民幣再度升穿七算，港股全日升80點或0.3%，大市成交額2068.31億元。

北水流入略為放慢，由上日88億元，減至74.5億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成

交額相減計算)。

最多北水淨入個股為騰訊(00700)，全日有16.29億元，其次為小米(01810)，全日有5.41億元淨買；突破兩百元大關的美團(03690)，全日有4.46億元淨買；新東方在綫(01797)與金山軟件(03888)全日有1.91億和1.75億元淨買；但中興(00763)與中芯(00981)分別有9367萬和8898萬元淨沽。

港交所(00388)全日有5.35億元淨入；建行(00939)有5.26億元淨買；國壽(02628)亦有1.13億元淨入；光大證券

(06178)卻有1901萬元淨沽。

另外，中石化冠德(00934)全日有3.22億元淨入；微創(00853)有2.09億元淨買；但中國飛鶴(06186)全日有4.36億元淨沽，為今日最多淨沽個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、小米、美團、金山軟件、建行、飛鶴、國壽、港交所及光大證券。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、美團、小米、中石化冠德、微創、港交所、飛鶴、新東方在綫及中興。