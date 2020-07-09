港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，加上離岸人民幣升穿七算，雖然本地疫情惹市場憂慮，不過港股在科網股帶動下反覆造好，成交重返2000億水平。

恒指今早高開221點，甫開曾升245點，見26374點全日高，之後回軟，上午曾倒跌28點，半日收市前復升過百點，中午升123點或0.5%，午後市場憂本地疫情惡化，恒指曾倒挫112點，見26016點全日低，稍穿250天線(約26072點)後回穩。恒指最終收報26210點，升80點或0.3%，兩日共進賬234點或0.9%。大市今日升跌股份比例各半。

國企指數報10781點，升33點或0.3%。

大市成交額2068.31億元。

即月期指收市升184點，報26246，高水36點。

A股反覆造好，滬指升1.39%；深成指升2.6%。6月國內居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，較上月升0.1個百分點。工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌3%，降幅比上月收窄0.7個百分點，按月升0.4%。

美國道指期貨最新跌41點，報25928。

藍籌股方面，港交所(00388)創新高，收市升3.5%；平保(02318)升0.4%；國壽(02628)創六個半月高，收升1.2%；恒隆地產(00101)升4.6%為表現最好藍籌。相反，建行(00939)吐0.9%；友邦(01299)跌0.4%。日前發盈警的港鐵(00066)再挫2.6%。

焦點板塊

科技股：恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄稱，正籌備推出香港版的FANG+或類似納斯達的科技股主題指數，科技股集體炒起，龍頭尋頂，騰訊(00700)、阿里(09988)、美團(03690)、京東(09618)和網易(09999)均創出上市新高，分別升3.7%、10%、5%、7.4%和10%。二、三線及細股升勢凌厲，恒騰網絡(00136)飆74.3%，成交額達12.58億元；51信用卡(02051)飆49%；移卡(09923)再創新高，收市飆22%，六連升累飆1.33倍；中軟國際(00354)升16.3%；魯大師(03601)升13.6%；IGG(00799)飆14.8%；金軟(03888)升7.2%；心動(02400)創新高，收市升一成。硬件股方面，大摩料手機股最壞時間已過，小米(01810)升4.6%；舜宇(02382)升2.4%；瑞聲(02018)升3.5%；鴻騰(06088)飆6.9%；信利(00732)飆21.1%；通達(00698)升11.5%。另外，華虹半導體(01347)飆14.2%；昂納(00877)獲提溢價私有化，復牌飆19%。

本地股：本港新增42宗新型肺炎確診，其中34宗為本地個案。食物及衞生局局長陳肇始宣布收緊社交限制措施，食肆每枱不多於8人。本地股下挫，九置(01997)挫3.6%；新世界(00017)跌2.1%；領展(00823)跌2.6%。港銀方面，中銀香港(02388)挫3.1%；恒生(00011)跌1.3%。消費股方面，六福(00590)跌2.5%；莎莎(00178)挫3.1%。

金礦股：隔晚金價突破1800美元關，創近9年高，金礦股今早受捧。山東黃金(01787)再創新高，收市升4.2%；紫金(02899)升5.8%；招金(01818)升3.9%；靈寶黃金(03330)飆23.7%；SPDR金ETF(02840)升1%。

焦點股份

中國飛鶴(06186)：早段曾飆7.3%，見18.2元再創上市新高，收市挫5.7%。集團今早再發澄清公告，分10點回應沽空報告指控，再強調報告毫無事實根據或為失實陳述。

長城汽車(02333)：上月汽車總銷量大增近三成，獲中金升目標價，股價升4.6%。

美蘭空港(00357)：獲大摩首予「增持」，目標37元，股價飆9.2%。

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