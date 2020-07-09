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迅銷首三季盈利挫43% 再下調盈利預測

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經營UNIQLO的迅銷集團(06288)公布，受疫情影響，多數門店暫時歇業，導致今年5月底前三季度盈利下跌42.9%，至906億日圓。單計第三季度蝕98億日圓。

迅銷再度下調全年業績預測，因日本等多數地區門店受疫情影響暫時歇業，以及前三季度錄得減值虧損，並且預計第四季度仍有追加減值損失風險。迅銷將全年純利調低至850億日圓，按年下跌47.7%。

全年綜合收益總額下調至1.99萬億日圓，按年下跌13.1%，綜合經營溢利總額1323億日圓，按年下降46.6%。全年度股息預測維持不變，預計每股派息480日圓。

迅銷前三季度綜合收益總額1.54萬億日圓，按年下降15.2%，綜合經營溢利為1323億日圓，按年下降46.6%。因業績受疫情等因素影響表現不振，致使虧損門店的非流動資產及使用權資產錄得減值虧損152億日圓。

受疫情影響，海外UNIQLO事業分部收益為6735億日圓，按年下降17.9%，經營溢利為518億日圓，按年下降58.5%。日本UNIQLO事業分部收益為5988億日圓，按年下降14.6%，經營溢利為791億日圓，按年下降18.1%。

該公司表示，在疫情於部分份地區漸緩後，日本UNIQLO、GU事業分部5月中旬以來業績回升；大中華地區UNIQLO亦於5月達成收益及溢利增長，回復步伐高於預期。

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