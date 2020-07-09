即巿股評 港股直擊

美股喺疫情再爆發下無礙升勢，近日連串優於預期嘅經濟數據反映經濟活動重啟下，經濟復甦進度理想，美股略為調整後再回復升勢。科網股表現強勁，帶動納指再創收市新高，港股亦於250日線(26072點)上企穩。恒指今早高開221點後，曾升245點見26374點半日高位，其後倒跌28點，見26101點半日低位，繼續守住250日線。中午恒指報升123點，報收26252點；國指中午報收10811點，升62點。

重磅藍籌股個別發展，港交所(00388)再創新高369.2元，半日升2.7%，阿Man晨早就話美國封殺中概股，港股要接受大量回流中概股，港交所做獨市生意，一定肥到襪都著唔落，250元樓下叫上車，家吓已賺足五成。有粉絲問阿Man港交所幾時要落車，總之大牛行情未行完，有貨就坐定定喺度，乜都唔使做。

本地地產股繼續跑輸，即使傳統股近日有資金流入，但係選擇性吸納，人民幣回勇，今日再度升穿七算，要揀都要揀中資股。而A股回勇，阿爺有意培育A股健康牛，股市回升可帶來財富效應，有助推動經濟復甦。持有大量A股投資嘅國壽(02628)連日上升，升抵22元要抖抖，若然能升破22元企穩，可望再向25元挑戰。而內銀股揀建行(00939)，不過7元阻力甚大，但只要能突破此關，蟹貨可望清得七七八八，咁建行就有運行，但工行(01398)同中行(03988)上面則重重阻力，個個位都大把蟹貨，要過五關斬六將，若然要揀內銀股，當然捨難取易揀建行。

美股科網股炒到甩轆，隔晚阿里(09988)、京東(09618)及網易(09999)喺美股勁升，阿里更急升近一成。阿里今日裂口高開大升近9%，創259元上市新高。而京東及網易則分別升7.2%及9.2%。阿Man一直睇好ATMX，除咗小米之外，騰訊(00700)、美團(03690)都跟阿里一齊創新高。至於小米成功突破大型蟹貨區後，今日進一步上升，短線有望重上17元招股價。基本上突破重磅蟹貨區後，已進入無障礙通道，15元邊買咗貨，唔心急落車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)