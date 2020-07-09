即巿股評 港股直擊

A股狂牛短期要睇路，上證指數14周RSI升至74.7，對上一次在附近水平是2019年4月上旬，當時衝至75樓上即掉頭急回，上證指數由大概3288點一個月內插至2840附近，故今次不得不提防回調。當然中央想「慢牛」造就財富效應，刺激消費，buy time等經濟復元，但人人怕執輸，豈會有慢牛！跟EJFQ燈號靚位買南方A50(02822)仍可持有食潛在大浪，但最近才高追A50輪證就要考慮先食胡。

恒指日前確認擺脫長達四個半月弱勢後，技術上仍未明顯超買，周線圖的14周RSI只約為57，中期仍有力反覆上望27455，即黃金比率78.6%，亦是關鍵蟹貨阻力，初步支持位睇25500點。新經濟及中資股料反覆帶動大市，以本地業務為主的股份仍要避開。

股市開始有雞犬皆升的感覺，也不應胡亂投資，切忌參與受人為因素影響較大的急升細價股，愈買愈散，應以較具行業地位、盈利前景改善為選股主線。騰訊(00700)作為第三季恒綜強勢股組合十隻持股之一，我在未破476.6元已參考定估值區間，指出550至600元才是估值阻力。至於友欄《炒股讀心》亦要點讀，上星期四晚《以若錯失騰訊就勿失阿里》為題，成交捕捉阿里(09988)破頂一刻，較我在6月23日專欄指阿里「蓄勢升穿6月11日高位的220.6元，可以部署捕捉破位」更理想，因為6月26及29日阿里是裂口下跌的，之後才拗腰爆上，當中不震走才怪。

中冶估值吸引折讓大

今早在公仔箱介紹中國中冶(01618)，賣點1是內地嚴重水災後重建概念；賣點2是資金正關注大折讓AH股。中冶為「港股通股份」，公司主要經營工程承包、房地產開發等業務，母公司係中國冶金科工集團，屬老牌的建造業央企，是國內產能最大的鋼結構生產企業。

行業形勢利好，5月基建投資單月增長10.8%，創2018年2月以來新高。建築央企訂單快速恢復；地方政府專項債加快發行，這些國債大比例用於基建，預計基建投資下半年維持雙位數增速。

中國中冶截至3月底首季純利18.9億元人民幣，按年增幅 7.1%，反映疫情下經營維持穩定增長。往績市盈率4.6倍，若全年仍錄盈利增長，預測市盈率將只有3.5倍，較中位數的7.5倍低2.2個標準差，股價較每股資產淨值折讓達64%，預測股息率達7厘，估值吸引。集團財政狀況良好，長期負債對股東權益比率只有30%，需要大規模集資的風險相對較細。

策略方面，股價近期異動，系統顯示反映短期突破向上的突破能量近期已向好，但升幅明顯較中冶A股(601618.SH)落後（後者踏入7月升兩成幾，升至3.15元人民幣附近）。中冶H股今早由1.4元升至1.5元，中短線先上望250天線約1.6元，下一目標為100周線（目前約1.75元），可待回吐收集。

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羅崇博 (杜比)