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恒指公司:正籌備推港版科技股主題指數

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恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄稱，正籌備推出香港版的FANG+或類似納斯達的科技股主題指數，期望成為繼恒指及國指後，另一受市場歡迎的旗艦指數。

黃偉雄指出，由於投資者對科技股抱有高期望，市場對相關指數具有需求，故正研究推出香港版的FANG+或納斯達的科技股主題指數。他表示，若投資者對個別科技股不太熟悉，但有興趣投資整個科技板塊，相信新指數可助投資者以分散風險形式投資科技股。

另外，恒指季檢將於8月14日公布結果，黃偉雄提到，小米(01810)、美團(03690)及阿里(09988)均合資格成為今次藍籌股的選股範圍。至於京東(09618)及網易(09999)因上市時間較短，故今次未及獲選。

隨着恒指進一步改革，FactSet全球指數主管周鶴松預計，在未來3年，恒指會有七成比重屬中國企業，TMT(電信、媒體和科技)股份在恒指內佔比會由現時約17%，進一步增加至25%。隨着有更多科技相關股份，料恒指市盈率會增加至15倍。

除新經濟外，ESG亦是近期熱門投資主題。Refinitiv理柏亞太地區(日本除外)主管胡若菡稱，在波動市下，ESG基金表現較傳統基金優勝。她表示，今年首季有54%的ESG基金跑贏MSCI環球指數，傳統基金則只有46%。

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