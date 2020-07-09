港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，加上離岸人民幣升穿七算，推動中港股市今早反覆造好。

恒指今早高開221點，甫開曾升245點，見26374點半日高，之後回軟，曾倒跌28點，見26101點半日低，於250天線(約26072點)上方見支持，復升過百點。恒指中午收報26252點，升123點或0.5%，大市成交額1111.12億元。

國企指數報10811點，升62點或0.6%。

A股反覆，滬指半日升1.03%；深成指升2.23%。

藍籌股方面，港交所(00388)創新高，半日升2.7%；友邦(01299)升0.8%；平保(02318)升0.8%；國壽(02628)升3.1%。相反，建行(00939)吐1.1%。本地股跑輸，九置(01997)跌2.6%；新世界(00017)跌2.2%；恒地(00012)跌2.1%；中銀香港(02388)跌1.9%。

焦點板塊

科技股：科網股尋頂，騰訊(00700)、阿里(09988)、美團(03690)、京東(09618)和網易(09999)均創出上市新高，半日分別升2.1%、8.5%、3%、7.2%和9.2%。二線科網股見炒作，恒騰網絡(00136)狂飆55.3%；中軟國際(00354)升9.6%；魯大師(03601)升9.8%。硬件股方面，大摩料手機股最壞時間已過，小米(01810)升3.7%；舜宇(02382)升4.4%；瑞聲(02018)升4.3%；鴻騰(06088)飆9.2%；信利(00732)飆16.8%；通達(00698)升11.5%。另外，華虹半導體(01347)飆15.2%；昂納(00877)獲提溢價私有化，復牌飆18.8%。

軍工股：續熱炒，上日狂飆55.8%的中船防務(00317)再升21.5%，其A股(600685.SH)漲停；中航科工(02357)升2.3%；航天控股(00031)漲5.7%。另外，A股航天發展(000547.SZ)升8.5%；中船科技(600072.SH)飆8.5%；中國衛通(601698.SH)漲停。

金礦股：隔晚金價突破1800美元關，創近9年高，金礦股今早受捧。山東黃金(01787)再創新高，半日升3.2%；紫金(02899)升3.6%；招金(01818)升2.4%；靈寶黃金(03330)飆28%；SPDR金ETF(02840)升0.7%。

焦點股份

中國飛鶴(06186)：早段曾飆7.3%，見18.2元再創上市新高，之後掉頭曾倒挫5.7%，半日跌0.6%。集團今早再發澄清公告，分10點回應沽空報告指控，再強調報告毫無事實根據或為失實陳述。

長城汽車(02333)：上月汽車總銷量大增近三成，獲中金升目標價，股價半日升6.1%。

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