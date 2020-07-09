港股直擊 即巿股評

恒指噚日無氣無力，本身博佢見「黃昏之星」就可以開淡倉，但可惜燭身唔夠，得粒無方向嘅「十字星」；到今朝開市恒指再彈多221點，開報26351點，250天線(26073點)失而復得；依家9點51分，走勢都係咁上下，但總算叫做貼住條保歷加通道頂向上運行。

先睇恒指牛熊證街貨圖，基於噚日無新增街貨層嘅牛熊上市，所以今日見牛熊兩邊仍然分別為24900至24999點，同埋26700至26799點，兩者嘅街貨分別有1306張同282張期指。按目前恒指現價嚟講，仍然同下方牛證有一大段距離，不過，今日有新牛證上市，最貼價上到25124點，換言之聽日朝早個街貨圖update咗之後，你就會見到牛證最貼價層上移至25100至25199點。而由25000至25199點呢199點之內收回價嘅牛證，total有16隻，16隻儲得幾多街貨唔係問題，問題係在於假設恒指今日繼續悶局咁先算，其實25100至25199點同現價都係有過千點差距。

熊證方面，目前市場上最貼價熊證嘅收回價為26788點，即係話熊證最貼價層到聽日仍然都係26700至26799點，呢層目前只得返兩隻死剩種，但唔緊要，因為大市望望嘅應該係26800至26899點呢度1287張期指嘅重貨區，即使恒指現價同呢層有逾600點差距，但若果恒指繼續以100至200點嘅波動吽住喺度嚟等更多嘅資金進場，然後先至再一次過進行刺殺行動嘅話，對市嚟講係抵到爛。

恒指再彈，一眾新經濟股，尤其係來來去去都係嗰四隻，即騰訊(00700)、小米(01810)、美團(03690)同阿里(09988)，連帶港交所(00388)，今日仲有網易(09999)同京東(09618)一同告創新高，創新高有度好處就係股價已經進入無蟹貨區，假使你這邊廂買，那邊廂佢再上嘅話，就減低自已坐艇嘅機會，更何況強勢股莫估頂呢個真係不變定律，只係心理上會令人產生一種：「我會唔會接中火棒架？」嘅無形壓力，變成敢睇唔敢掂。

用日線圖睇嘅話的確係咁，但轉用分鐘圖去睇，將策略改成Day trade的話，都可以跟轉升勢食一餐。上述七隻今日創新高嘅股份，每隻5分鐘圖都開嚟睇一次，當中你會發現目前只得港交所一隻嘅SlowSTC(14,3)勢頭向下中，其餘六隻喺5分鐘圖上SlowSTC(14,3)仍然處嚴重超買水平。如是者，按鐘擺策略嘅話，就只得一隻港交所可以埋手。

依家10點18分，從港交所5分鐘圖上所見喺今朝9點55分見高位$369.2後股價下行，更失守50分鐘線(5 X 10線)，隨後股股沿50分鐘線底上行，SlowSTC(14,3)亦於90以上的嚴重超買水平回落至約60至70的位置後，再見上行跡象；中段回升不僅反映該股強勢，更可能是暗示港交所今日5分鐘圖的SlowSTC(14,3)未必能回落至超賣位置，也就是未必能回落至平常我們進行鐘擺策略時所講嘅靚入市位，開始有啲係同市場鬥快入市嘅方向出現，一旦呢啲情況發生，動作手、落刀狠嘅進取型投資者，再加多隻貼價證如港交牛(54270)，收回價$349.8，同現價有4.5%差距，18.4倍槓桿全場最高，就更加得心應手。

至於安全至上嘅，就耐心等待分鐘圖出超賣，再用無打靶機制嘅Call如港交Call(15348)，行使價$378，價外約3.7%，槓桿適中、引伸偏低，換股比率50敏感度高，係證價$0.6有啲貴啫。

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作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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