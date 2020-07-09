港股直擊 即巿股評

隔晚美股向上，納指升1.4%再創收市新高。港股今早曾升逾兩百點，繼續在俗稱「牛熊分界」的250天平均線(約26072點)上靠穩。

恒指高開221點或0.85%，報26351，甫開回吐低見26203，僅升74點。其後復向好，暫時見最多升245點，報26374。截至10時6分，恒指升129點，報26258。

國企指數升46點，報10794。

內地公布6月CPI按年升2.5%，符預期，不過工業生產者出廠價格指數(PPI)按年要下跌3%。

內地股市繼續向好，上證指數現報3422，升18點或0.55%。

科網龍頭「ATMX」欲罷不能，阿里巴巴(09988)大升8%，高見256.8元，創上市新高。

騰訊(00700)曾升至555元新高，最新升1.7%，報552元。

美團(03690)上市後首次突破二百元關，曾升近半成，高見209.6元。

小米(01810)高見16.86元，進一步逼近17元之招股價。

手機設備股跑出，瑞聲(02018)升5.6%；舜宇(02382)升3.8%。

內險股續向上，國壽(02628)升3.4%；平保(02318)升1.2%。

「三桶油」追落後，暫時以中石油(00857)升3.2%表現最好。

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