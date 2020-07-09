港股直擊 即巿股評

有聯儲局官員指美國經濟反彈陷停頓，但美國科技股發力下，納指再創新高，美滙走弱令人民幣走強，離岸價再度升穿七算下，ADR預期開股有望高開兩百點。

道指高開59點後，一度倒跌73點，標指也曾跌0.28%，但買盤趁低買納，大市止跌回升，納指貼近全日高位收市，收造10492，升1.44%，為今年以來第25次創下收市新高，道指升0.68%，收26067，標指收3169，升0.78%。蘋果和微軟皆升逾2%，Netflix、Facebook、Alphabet分別上漲1.95%、1.13%和0.92%。

另外，中概股屬京東系的達達爆升13.4%，小米系的金山雲及華米科技，收市勁升11.3%和10%；內地LGBTQ社區Blued母公司藍城兄弟首日掛牌，一度升停板，曾高見35.74美元，比招股價16美元大幅攀升1.23倍，最終收造23.43美元，高46.4%。

原油庫存意外上揚，以及美國新冠肺炎確診人數升勢，則限制了油價升幅。倫敦布蘭特期油收市升21美仙或0.5%，每桶報43.29美元。紐約期油收市升28美仙或0.7%，每桶報40.9美元。

美國確診新冠肺炎人數扳升，避險資金流入金市，國際金價周三突破1800美元水平，創下9年新高。紐約8月期金收市升10.7美元或0.6%，每盎斯報1820.6美元。較早時曾升至1829.65美元，是2011年9月以來最高。

聯儲局兩名官員認為，美國經濟反彈陷入停頓，情況令人憂慮。另外，兩項調查顯示，商界對經濟前景的看法悲觀。

港元兌美元滙價持續強勢，在紐約市尾段再度觸發7.75強方兌換保證，金管局入市承接美元，並沽出42.94億港元，以捍衞聯繫滙率機制穩定。連同亞洲交易時段(本港時間周三下午5時30分)沽出114.7億港元，金管局一日內合共注資157.64億港元。銀行體系結餘將增至1648.9億元，規模為超過兩年最高。

人民幣離岸價升穿七算，一度高見6.9887兌一美元，升97點子，現造6.9928兌一美元，升56點子。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價大致造好，騰訊(00700)ADR收報549.42，升6.42元；滙控(00005)ADR折合港元計收報37.34元，升0.34元；阿里巴巴(09988)ADR收報249.64元，升11.84元或4.98%；網易(09999)ADR收報140.92元，升0.52元；京東(09618)ADR收報253.36元，升5.76元，國壽(02628)ADR收報20.82元，微升0.17元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.95元，升0.09元；中石油(00857)ADR收2.89元，升0.08元；中石化(00386)ADR收報3.5元，升0.06元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報56.3元，升0.02元；聯通(00762)ADR收報4.79元，微升0.01元；中電信(00728)ADR收報2.39元，微升0.01元。

ADR港股比例指數報26317，較周三恒指收市升188點或0.72%。

焦點股份

長城汽車(02333)：6月汽車總銷量8.2萬輛，按年增長29.6%；今年首6個月，銷量39.51萬輛，按年減少19.95%。

東風(00489)：6月汽車銷量27.32萬輛，按年增長10.16%，今年首6個月，汽車銷量114.45萬輛，按年跌

16.73%。

內地券商股：多間公布上月營運數據，其中東方證券(03958)6月純利升3.3%；中國銀河(06881)6月淨利潤大增1.5倍；國泰君安(02611)上月淨利潤升39%；申萬宏源(06806)也增67.8%；但海通證券(06837)卻跌近兩成。

昂納科技(00877)：要約人Optical Beta建議以協議安排方式將該公司私有化，並撤回其上市地位。每股註銷價為現金6.5元，較該股停牌前收市價5.26元，溢價約23.57%。進行建議事項所需的最高現金總額約28.29億元。