重要通告 港股直擊

佳兆業集團(01638)公布，發行2023年到期4億美元9.75厘優先票據，及2025年到期3億美元11.25厘優先票據。

公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。