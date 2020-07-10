即巿股評 港股直擊

本地新冠肺炎再次擴散，限制了港股反彈力度，恒指昨天在波動中高收153點，報26129點，漲幅明顯落後於連續7天報捷且攀越3400點的上證指數。

中概股回歸，以及放寬同股不同權與第二上市公司納入恒指成份股，市場憧憬有助恒指提升估值，惟能夠上調多少，並非破頂頻頻的科技股「說了算」，一批本地傳統金融和地產巨企也有一定「話語權」。

香港2019年6月爆發反修例風波，暴力事件延續半年，打擊本土經濟；而且禍不單行，今年初疫情肆虐，更使消費市道進一步蕭條，本地各行業經營困難重重，其中受社會動盪與限聚措施重創的餐飲業，同時殃及零售物業市道，就算是收入相對穩定的收租股也受拖累。銀行在經濟衰退下不但面臨壞賬上升風險，如滙豐控股(00005)和渣打集團(02888)等更因應英國監管機構要求而暫停派息，令股價受壓。

銀行和地產板塊是本地大型股樁柱，對整體港股表現影響甚大，要了解這批巨擘如何「拖後腿」，可從恒生香港35指數(下稱恒生35)找到端倪。該指數涵蓋本土35隻市值最高、主要營業收入(盈利/資產)來自內地以外企業的股份，即是不包括內銀內險與騰訊(00700)等藍籌權重股。恒生35的金融及地產板塊所佔權重分別為38.19%和20.68%，合計約六成；公用行業亦佔11.85%。

恒生35對恒指比率(下稱指數比率)於過去一年持續下跌，顯示本地大型股受社會事件及疫情打擊尤其嚴重，走勢遜於恒指(包含中資企業)。值得留意的是，以往當指數比率挫至0.107至0.108倍便反彈，這可理解為本地大型股跑輸恒指已達「臨界」水平，由於便宜，吸引資金買入，有很大機會追落後，在未來一、兩年將相對跑贏。

指數比率昨天報0.1076，惟今次能否顯著反彈卻難樂觀，主要是恒生35成份股的負面因素似乎未盡反映，特別是盈利能力復甦方面還有不少變數。

附【圖】所見，對上兩次指數比率回落到「臨界」水平時，恒生35對恒指的市盈率比率同步觸底，代表本地大型股盈利前景相對被低估，具備追落後基礎，刺激指數比率上揚。

然而，恒生35目前預測市盈率17.52倍，仍遠高於恒指的12.1倍，市盈率比率繼續高位徘徊，這可解讀為本地大型股股價固然不及恒指，盈利表現亦差，因此暫時缺乏「重估」條件，跑贏恒指的可能性較低。事實上，彭博數據顯示，恒生35的每股盈利在過去12個月錄得5%負增長，當中房地產和金融分類分別倒退17.8%及1.8%；同期恒指每股盈利僅下跌0.5%，意味整體而言，「本地薑」弱勢不易扭轉，投資價值依舊遜色，甚至窒礙恒指的「升值」步伐。

信報投資研究部

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