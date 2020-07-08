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今日 20:24 重要通告 港股直擊

昂納科技獲提私有化

昂納科技(00877)公布，要約人Optical Beta建議以協議安排方式將該公司私有化，並撤回其上市地位。

每股註銷價為現金6.5元，較該股停牌前收市價5.26元，溢價約23.57%。進行建議事項所需的最高現金總額約28.29億元。

Optical Beta分別由Optical Alpha及開發持有82.21%及17.79%。Optical Alpha由該公司主席那慶林有連繫股東持有73.54%。要約人及要約人一致行動人士合共持有該公司55.01%股權。

該股將於明日復牌。

下載港交所通告原文

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