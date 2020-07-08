港股直擊 即巿股評

大摩奏摩笛睇好，中港股市今日向上。恒指高開102點，最多升324點，高見26299點，但之後沽壓湧現，曾倒挫125點，低見25849點，低位有買盤承接，大市止跌回升，尾市曾復升逾200點，最終恒指收市報26129，升153點或0.59%。重上250天牛熊線(現處26081)。

北水淨流入87.97億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有22.99億元淨入；小米(01810)有7.14億元淨入；美團點評(03690)有6.28億元淨入；金軟(03888)有1.57億元淨入。相反，中芯(00981)有3.71億元淨走；中興通訊(00763)有8869萬元淨走。

中資金融股方面，建行(00939)有6.02億元淨入。券商回勇，光證(06178)有1869萬元淨入；中信証券(06030)有1808萬元淨入。不過，中信建投証券(06066)有1.14億元淨走。

其他淨流入較高股份有：藍籌港交所(00388)有2.64億元淨入；內需股飛鶴(06186)和安踏(02020)有6066萬元和4.29億元淨入；微創醫療(00853)有5499萬元淨入。

融創(01918)有2.27億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、小米、建行、美團、飛鶴、安踏、金軟、光證及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、美團、微創、飛鶴、小米、中興、中信建投、信証及港交所。