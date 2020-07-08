今日 18:06
重要通告
港股直擊
保利置業(00119)公布，今年上半年，合約銷售額196億元(人民幣．下同)，按年下跌1.51%；合約銷售面積約104.2萬平方米，跌8.03%。
A股六連升 孖展1日暴增368億
今日信報
美留學新規 網上授課不發簽證
【信報月刊】熱量陷阱 一杯珍珠奶茶=兩碗…
大成交惹畏高疑慮 資金市波幅擴闊
陸文
｜
今日信報
【信報月刊】中美利益共同體 經濟難脫鈎
創新斗室年底落成 安樂首引模組機電
StartupBeat
營養絕「蕉」
羅曼詩｜ 信健康
【私銀觀】「舊經濟」引領中國經濟復甦?
吳安瀾(Alex Wolf)
｜
財富管理
美國據報考慮削弱本港聯滙制度
香港財經 ｜ 今日 08:57
渾水:美國正經歷隨時爆炸火藥桶經濟
國際財經 ｜ 今日 12:05
【盤房來料】新經濟股回氣快 切忌心急落車
即巿股評 ｜ 今日 13:23
【國際早班車】港滙續強勢 金管局沽近22億港元
國際財經 ｜ 今日 07:56
【跨市博弈】電動車股現泡沫 太早睇淡係死罪
即巿股評 ｜ 今日 07:45
【搏拳實錄】這隻牛是嚇大的
即巿股評 ｜ 今日 09:00
港增24人感染 19宗本地個案涉兩食肆及老人院
時事脈搏 ｜ 今日 16:50
高院宣布長洲覆核王郭卓堅破產
時事脈搏 ｜ 今日 12:01
殺人鯨資本狙擊飛鶴:收入遭誇大 成本報細數
港股直擊 ｜ 今日 10:57
開市焦點:道期黑期回穩 關注疫情發展
港股直擊 ｜ 今日 08:23
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞