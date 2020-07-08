港股直擊 即巿股評

隔晚美股下挫，但大摩奏摩笛唱好中港股市，港股上日調整過後，今日重拾動力，全日升過百點，重上250天牛熊線(現處26081)。

恒指高開102點，最多曾飆324點，高見26299點，但沽壓湧現，曾倒挫125點，低見25849點，低位有買盤承接，大市止跌回升。午後尾市更一度升逾兩百點，最終恒指收市報26129，升153點或0.59%；國企指數收報10748，升147點或1.39%。

大市全日成交1961.94億元，較前兩日逾二千億成交為低。

摩根士丹利繼上月中調高恒指目標後，再度上調恒指目標20%，將明年6月底恒指目標調高至28000點。大摩將滬深300指數目標調高近30%，由4150點調高至5360點，預期A股跑贏大市。

藍籌股個別發展，港交所(00388)再創新高，全日升2.9%；A股上證揚1.7%，帶挈國壽(02628)與平保(02318)分別揚7%和2.3%，國壽更是升幅最大藍籌；但發盈警的港鐵(00066)跌2.4%；九置(01997)挫2.9%；金沙(01928)也跌1%。

焦點板塊

科技股：表現標青，騰訊(00700)再創新高，全日飆5.2%，更撐起恒指150點，美團(03690)也再創新高，全日飆8%，為全日高位，僅差兩毫子觸及200元大關；小米(01810)抽升8.9%；阿里(09988)漲2.3%；京東(09618)升2.3%；平安好醫生(01833)也刷新上市新高，全日升2.3%；微盟(02013)也飆7.7%；金山軟件(03888)炒高11.6%；金蝶(00268)揚6.9%；中軟國際(00354)急升6.3%。

軍工股：中美關係緊張，軍工股熱炒，中船防務(00317)H股爆升55.8%；其A股(600685.SH)亦升停板；中航科工(02357)大升21.7%；中國航空工業國際(00232)飆14.1%；航天控股(00031)大升7.1%。

金礦股：金價午後一度見1800美元，金礦股獲炒起，山東黃金(01787)創新高，全日勁升12.3%；招金(01818)飆6.4%；紫金(02899)勁飆11.5%；中國黃金國際(02099)急揚7.6%；SPDR金ETF(02840)升0.7%。

本地銀行股：有報道稱，美國尋找方法，懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙控(00005)，拖累滙控股價下挫，全日挫4.3%，為表現最曳藍籌，更拖低恒指103點；滙控旗下的恒生(00011)，股價也跌0.9%；至於中銀香港(02388)降跌1.4%；渣打(02888)下滑3.5%；大新銀行(02356)走低2.2%。

焦點股份

中國飛鶴(06186)：受沽空機構狙擊，今早曾挫8.5%，午後急升創新高，全日仍飆7.2%。集團遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)狙擊，公司中午發通告，強烈否認報告中的有關指控，認為有關指控並不準確及具誤導性。

中芯(00981)：全日急彈9.2%，成交有83億元。集團宣布於內地科創板上市獲得565倍超額認購，網上發行最終中籤率為0.21%。

錦欣生殖(01951)：全日逆市挫6.7%，成交有37.6億元。市前錄三手共2.45億股成交，每股作價11.18元，涉27.38億元。

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