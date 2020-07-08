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【異動股】飛鶴否認指控兼盈喜 午後倒升近8%破頂

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今早曾挫8.5%的中國飛鶴(06186)午後反彈，曾升7.5%，見17元創上市新高，現升6.6%，成交額24.5億元。

集團遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)狙擊，中午發通告，強烈否認報告中的有關指控，認為有關指控並不準確及具誤導性。

中國飛鶴表示，根據管理層初步評估，預期截至今年6月底止6個月的收入將大幅增長超過40%，主要得益於高端嬰幼兒配方奶粉銷量的大幅增長。

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