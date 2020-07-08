即巿股評 港股直擊

美股升咗幾日，都要搵個藉口回吐一下，又冇其他消息同數據公布，唯有將個焦點放番去疫情，三大指數均見回吐，納指盤中創新高後倒跌。其實美國自重啟經濟活動後，疫情已再度爆發，美股都無乜理會過，只係隔晚回調要搵過理由去解釋。情況就如噚日港股上到接近26800高位，咁啱香港呢邊單日新增多個本地個案，都係用番呢個藉口回調，由高位落番去接近26000水平。

恒指今早高開102點，一度反彈324點，見26299點半日高位，其後再度考驗250日線(26081點)，更失守26000關，倒跌125點，見25849點半日低位，目前喺二萬六水平爭持，恒指中午報收26063點，升87點；國指報升121點，半日報收10722點。

A股連升幾日後，今日反覆靠穩，半日仍維持升勢，港股自然回調得唔多。由26800水平回落至26000點都見支持，重磅藍籌股個別發展。港鐵(00066)上半年蝕4億，股價跌2.5%，睇嚟都無乜運行。至於侵侵已放晒風話好快會對中國及香港實施制裁，市場擔心美國向總部設於香港嘅銀行開刀，大笨象(00005)、恒生(00011)跟中銀香港(02388)齊齊腳軟。

阿Man噚日講過，科技股即使要抖氣，都唔會抖得耐，雖然傳統股近日有資金追落後，但整體升勢仍然由新經濟股主導。騰訊(00700)即使再畀CEO減持，但股價再創新高，半日升3.7%。而美團(03690)噚日回調至接近10日線又彈，今日走勢回勇，再創194.8元新高，半日再升4.5%。阿Man講咗小米(01810)成功突破13-14元巨型蟹貨區，好戲在後頭，今日重上15元再年內高位，向住16至17蚊目標出發。而阿Man之前推介過嘅微盟(02013)跟微創醫療(00853)，一直叫坐定定，今日雙雙再破頂，科技股再搭醫療股，係穩操勝券嘅方程式。

連日金管局向市場注入港元，反映資金持續流入，睇嚟港股繼續大漲小回，初步支持位喺25800點，只要250日線稍作整固，港股呢個月要見二萬七應無難度。舊經濟股都係留意住內地券商股，而A股市場突破扭轉長期弱勢，除咗持A股重貨嘅內險股有運行，內銀股亦水漲船高，咁多隻內銀阿Man較睇好建行(00939)，卒先破今年高位，只要企穩6.5樓上，股價坐七望八。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)