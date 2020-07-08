中國財經 港股直擊

繼天貓精靈早前宣布今年投入100億元(人民幣‧下同)建立AIoT及內容生態後，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲IoT、天貓精靈宣布，聯合成立AIoT創新中心，整合阿里旗下達摩院的技術能力，全面賦能AIoT(人工智能物聯網)行業。

阿里表示，該創新中心將設立三大創新實驗室，以及質量監控中心，並啟動城市和產業帶的實驗基地規劃，其中，杭州將成為首個示範試點城市，慈溪、嵊州的家電產業帶成為首批規劃基地。

新成立的AIoT創新中心會由阿里巴巴集團副總裁庫偉擔任負責人。庫偉表示，創新中心的成立將幫助中小家電製造企業以更低成本達到智能升級，成為行業的加速器，並針對未來5G和AIoT時代研發產品和技術。

阿里指出，AIoT創新中心會打通消費洞察、產品設計、交互體驗、平台接入、技術認證、場景聯測和生態服務的全產業鏈路，有系統地研發孵化數字社區、智能生活、智聯城市等場景，預計3年內帶動相關產業經濟規模提升百億。其中杭州聯創實驗室將於年內落成，與地方政府共同引入區域內的相關企業，推進數字產業化、產業數字化、城市數字化融合。

此外，創新中心還將與達摩院建立深度合作，達摩院提供AI語音、視覺計算、5G、物聯網相關技術支持及實驗技術研發，探索AIoT技術的廣闊應用場景。