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今日 12:21 港股直擊 即巿股評

中午回升87點 科技 物管 黃金股造好

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隔晚美股回吐，港股昨日挫逾300點後，今早表現反覆，於兩萬六及250天線水平爭持。

恒指高開102點，甫開曾彈升324點，見26299點半日高，不過未能站穩兩萬六關和250天線(約26081)，不過沽壓之後湧現，曾倒挫125點，見25849點半日低，及後喘穩，曾回升過百點。恒指中午收報26063點，升87點或0.3%，大市成交額994.98億元。

國企指數報10722點，升121點或1.2%。

A股反覆靠穩，滬指半日升0.74%；深成指升0.78%。

藍籌股方面，平保(02318)升2.7%；蒙牛(02319)獲瑞信上調目標價及評級，半日升6.5%。相反，港鐵(00066)料上半年轉蝕4億元，股價跌2.5%。據報美國尋找方法，懲罰總部設在香港的銀行，滙控(00005)半日挫2.7%；恒生(00011)跌1.3%；中銀香港(02388)跌2%。

焦點板塊
科技股：再遭總裁劉熾平減持50萬股的騰訊(00700)，股價創新高，半日升3.8%；美團(03690)設新部門拓社區團購，股價創新高，半日升4.5%；網易(09999)創本港掛牌後新高，半日升1.8%；阿里(09988)升1.7%；小米(01810)飆6.2%。另外，中手游(00302)升8.7%；微盟(02013)創新高，半日升5.8%；金軟(03888)升4.3%；中軟國際(00354)升2.3%。線上醫療股方面，阿里健康(00241)升4.2%；好醫生(01833)創新高，半日升4.4%。硬件股方面，傳中芯(00981)科創板獲565倍超額認購，H價半日彈7.7%；比亞迪電子(00285)升3.5%；瑞聲(02018)升2.6%。

物管股：今早跑出，上日批股的時代鄰里(09928)回勇創新高，半日升2.5%；碧服(06098)、新城悅(01755)和銀城生活(01922)創新高，半日分別跌0.1%、升7.2%和升13.1%；保利物業(06049)升3.1%；藍光嘉寶(02606)升4%；永升生活(01995)升2.2%。

金礦股：隔晚金價造好，現貨金撲近1800美元，金礦股獲炒上，山東黃金(01787)創新高，半日飆10.1%；招金(01818)升4.4%；紫金(02899)飆7.7%；中國黃金國際(02099)飆12.1%；SPDR金ETF(02840)升0.7%。

焦點股份
錦欣生殖(01951)：市前錄三手共2.45億股成交，每股作價11.18元，涉27.38億元。半日挫6.7%，成交額33.48億元。

中國飛鶴(06186)：遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)狙擊，認為每股估值僅5.67元，較昨收市價15.82元有64.2%潛在跌幅。股價曾挫8.5%，半日僅跌1.3%。

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