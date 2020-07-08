中國財經 港股直擊

全球領先的App市場研究機構Sensor Tower公布最新數據，在App Store和Google Play收入排名首30位的中國手游發行商，6月份於全球吸金超過16.5億美元(約128.7億港元)，佔期內總收入26%，騰訊(00700)、網易(09999)等發行商上榜。

Sensor Tower指出，在6月份，中國和歐美手游市場的收入下滑，只有日本市場收入持續向上，大部分中國廠商收入均回調。但隨着暑期檔來臨，大作紛紛上市，中國手游發行商的收入可望出現新一輪高峰。