港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，港股昨日挫逾300點後，今早表現反覆。

恒指高開102點，甫開曾彈升324點，見26299點暫時高，不過未能站穩兩萬六關和250天線(約26081)，不過沽壓之後湧現，曾倒挫125點，見25849點暫時低，及後喘穩，回升過百點。截至上午約11時23分，恒指報26092點，升116點或0.5%，大市成交額869.98億元。

國企指數報10729點，升129點或1.2%。

A股反覆靠穩，滬指最新升0.77%；深成指升0.68%。

再遭總裁劉熾平減持50萬股的騰訊(00700)，股價曾升3.7%，見535元創新高，現升3.4%，貢獻大市100點。

平保(02318)升2.6%，亦有份支撐大市。

網易(09999)見138.8元創本港掛牌後新高，現升1.4%。

物管股跑出，上日批股的時代鄰里(09928)回勇創新高，現升2.1%；碧服(06098)、新城悅(01755)和銀城生活(01922)創新高，最新分別升0.4%、6.7%和11.7%；保利物業(06049)升2.9%；藍光嘉寶(02606)升2.6%；永升生活(01995)升1.8%。

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