 
熱門：

今日 11:26 港股直擊 即巿股評

恒指牛熊線爭持 物管股跑出

放大圖片

隔晚美股回吐，港股昨日挫逾300點後，今早表現反覆。

恒指高開102點，甫開曾彈升324點，見26299點暫時高，不過未能站穩兩萬六關和250天線(約26081)，不過沽壓之後湧現，曾倒挫125點，見25849點暫時低，及後喘穩，回升過百點。截至上午約11時23分，恒指報26092點，升116點或0.5%，大市成交額869.98億元。

國企指數報10729點，升129點或1.2%。

A股反覆靠穩，滬指最新升0.77%；深成指升0.68%。

再遭總裁劉熾平減持50萬股的騰訊(00700)，股價曾升3.7%，見535元創新高，現升3.4%，貢獻大市100點。

平保(02318)升2.6%，亦有份支撐大市。

網易(09999)見138.8元創本港掛牌後新高，現升1.4%。

物管股跑出，上日批股的時代鄰里(09928)回勇創新高，現升2.1%；碧服(06098)、新城悅(01755)和銀城生活(01922)創新高，最新分別升0.4%、6.7%和11.7%；保利物業(06049)升2.9%；藍光嘉寶(02606)升2.6%；永升生活(01995)升1.8%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads