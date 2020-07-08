 
熱門：

今日 10:49 港股直擊 即巿股評

【異動股】中芯曾飆逾6% 傳A股獲565倍超額認購

放大圖片

傳中芯(00981)科創板獲565倍超額認購，H價股價反彈，股價一度高見38.8元，飆6.2%，新造38.45元，仍揚5.2%，成交金額35.01億元。

中芯科創板上市，傳獲565倍超額認購，中芯A股發行價格為每股27.46元(人民幣‧下同)，募資額達453億元，為2010年以來A股最大規模的IPO。

華虹半導體(01347)也回升2.3%；上海復旦(01385)則跌2.2%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads