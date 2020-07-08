傳中芯(00981)科創板獲565倍超額認購，H價股價反彈，股價一度高見38.8元，飆6.2%，新造38.45元，仍揚5.2%，成交金額35.01億元。
中芯科創板上市，傳獲565倍超額認購，中芯A股發行價格為每股27.46元(人民幣‧下同)，募資額達453億元，為2010年以來A股最大規模的IPO。
華虹半導體(01347)也回升2.3%；上海復旦(01385)則跌2.2%。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！
傳中芯(00981)科創板獲565倍超額認購，H價股價反彈，股價一度高見38.8元，飆6.2%，新造38.45元，仍揚5.2%，成交金額35.01億元。
中芯科創板上市，傳獲565倍超額認購，中芯A股發行價格為每股27.46元(人民幣‧下同)，募資額達453億元，為2010年以來A股最大規模的IPO。
華虹半導體(01347)也回升2.3%；上海復旦(01385)則跌2.2%。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！
|下一篇：
|殺人鯨資本狙擊飛鶴:收入遭誇大 成本報細數
|上一篇：
|外交部:美口講公平競爭 卻不容別人更優秀