即巿股評 港股直擊

今日搭遲咗一班巴士返工，返到嚟開埋機，沖好茶都已經9點55分，是但啦，no one care，我有返工咪得囉。

經過恒指噚日升逾400點再倒跌逾300點收市，來回波幅逾800點之後，今朝恒指開市升103點，報26078點；依家9點58分，恒指高開完之後已經出現倒跌，現價報25949點，跌26點，回返落去250天線(26081點)之下，同步日線圖見SlowSTC(14,3)%K線跌穿%D線，看淡訊號已經發出。一個唔該如果今日粒燭嘅燭身生到同星期一(7月6日)嗰支咁上下大嘅話，高位「黃昏之星」即時誕生，亦配合咗噚日定前日睇嗰幅「超買中的週線圖」，咁樣玩法，落返去10天線(25172點)都唔出奇。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，應該都係恒指升得高又急，資金好淡倉都見有增加，牛熊兩邊貼價街貨層都見到有過千張期指進駐。先睇牛證，再追升嘅都真係唔講得少，喺24900至24999點呢度有相當於1025張期指駐守，呢度已經係最貼價牛證，同現價(10點7分見25987點)計，都有差不多成千點差距；至於熊證最貼價層為26700至26799點，呢度只有205張期指嘅街貨，但上多100點嘅話，即26800至26899點，就有成1244張期指喺度，明顯係見大市累升咁多，係時候要掉頭向下，所以先至有咁大批貨喺度。同樣以頭先mark低恒指嘅價去計嘅話，呢層同熊證首層街貨有逾700點差距，比起牛證嘅過千點當然近啦，但700點呢個差距，話多唔多，話少唔少。

「恒指依家走出嚟個樣似係下行咁款，反正現價同牛/熊最貼價層嘅差距都係咁遠，咁向下殺牛證都好合理呀！」雖然開市到依家只係45分鐘到，但係如果話要個市推咁大嘅點數向一個方向殺牛/熊嘅話，咁倒不如先吽住個市，這邊廂借市場有更多新嘅又貼價啲嘅證上市之後，將牛/熊街貨差距拉近；同時喺那邊廂有更多資金流入，繼續落盤買大細，當儲夠一定數量嘅貨，而貼價層又真係夠貼價嘅話，先至再決定向邊個方向衝都未遲。

呢個時候就最好八掛下一啲個股，噚日喺[下半part]八掛咗隻港交所(00388)，三款線圖都見「超買」，依家就係要等佢冷靜啲先可以再部署。再搵到嘅係隻友邦(01299)，有一段時間都忘記咗佢。

友邦噚日隨大市上揚，升穿250天線以上水平，但後來亦不敵尾市下行，如是者一支大陰燭就咁插咗喺嗰頂，今日暫呈接近「十字星」嘅樣(一日未收市，一日都未可以確定)，但以依家呢個樣，你話佢似「黃昏之星」佢又未係100%好係，「上升軌」又仲喺度，拉線度就見到似一浪高於一浪形態上行中，只係目前處於準備完成第四個浪嘅下行階段。

可以將友邦放住入watch list度先，唔好咁心急住，反正開5分鐘圖都未見有靚位。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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