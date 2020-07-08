港股直擊 即巿股評

市場重新聚焦疫情發展，港股昨日回吐363點後，今早高開後走勢反覆。

恒指高開102點，報26078，隨即升幅擴大，曾升324點，高見26299，重上250天線(約26080)後遇壓，10時正前倒跌，暫時見最多跌125點，低見25849。截至10時11分，恒指升8點，報25984。

國企指數升73點，報10673。

內地股市窄幅靠穩，上證指數現報3350，升5點或0.15%。

騰訊(00700)支撐大市，曾升3%，報531.5元，創新高，最新升2.2%，報527.5元。

中芯(00981)昨日急吐後反彈，最新升4.1%。

小米(01810)升3.4%；美團(03690)彈1.4%。

內險股近期強勢，平保(02318)及國壽(02628)升近2%。

蒙牛(02319)急升逾6%，暫為表現最好藍籌。

滙控(00005)急挫3%，報37.5元。《港區國安法》在本港實施，美國繼宣布終止給予香港特殊待遇後，華盛頓政府據報考慮懲罰香港的銀行，特別是有高層表態支持的滙控，甚至擬削弱香港的聯繫滙率制度。

港鐵(00066)盈警上半年轉蝕4億元，股價今早逆市向下，現跌近3%。

錦欣生殖(01951)市前錄逾27億元大手上板，股價急挫7%。

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