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今日 09:41 港股直擊 即巿股評

【異動股】料上半年轉蝕4億 港鐵曾挫2.7%

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港鐵(00066)料上半年轉蝕4億，股價今早低開後持續受壓，最低見過41元，跌2.7%，新造41.05元，仍降2.6%，成交金額2360萬元。

集團預計，上半年將錄得4億元虧損，去年同期則賺55億元。

港鐵表示，虧損主要因為新型冠狀病毒大流行和整體經濟環境惡化，對經常性業務造成重大不利衝擊，雖然物業發展利潤大增5.5倍至52億元，但仍不足以抵消物業重估減值影響，期內物業組合重估錄得約60億元虧蝕。

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