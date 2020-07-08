市場重新聚焦疫情發展，港股昨日回吐363點後，今早反彈。
恒指高開102點，報26078；國企指數高開84點，報10684。
騰訊(00700)低開0.5元，報515.5元。
友邦(01299)高開0.1%，報76.7元。
平保(02318)高開1.4%，報88.5元。
蒙牛(02319)高開2.8%，為市前表現最好藍籌。
錦欣生殖(01951)市前錄逾27億大手上板，股價低開5.7%，報11.28元。
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友邦(01299)高開0.1%，報76.7元。
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