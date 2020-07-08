港股直擊 即巿股評

本港新冠病毒疫情反彈並變得嚴峻，港股昨日借勢回吐跌363點，四連升告終。道指期貨及「黑期」今早靠穩，恒指料在二萬六附近爭持。

美股結束多日升勢，三大指數收市全線回吐。市場重新聚焦疫情發展，美國陸續有地區撤回重啟經濟活動措施；那邊廂，巴西總統博爾索納羅確診新冠肺炎。道指收報25890點，跌396點或1.51%；納指盤中再破頂，創出10518點的紀錄新高，收報10343點，跌89點或0.86%；標普500指數收報3145點，跌34點或1.08%。

黃金避險需求增加，推高金價。交投最活躍的紐約8月期金收報每盎斯1809.9美元，創近九年收市新高，升16.4美元或0.91%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報38.13元，較本港收市低0.52元；騰訊(00700)ADR收報515.38元，低0.63元；國壽(02628)ADR收報19.5元，高0.2元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.8元，低0.1元；中石油(00857)ADR收報2.8元，無升跌；中石化(00386)ADR收報3.42元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報56元，低0.4元；聯通(00762)ADR收報4.73元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報2.35元，低0.01元。

ADR港股比例指數報25905，較周二恒指收市低70點或0.27%。本港新冠病毒疫情反彈並變得嚴峻，昨日公布錄得9宗屬本地感染。恒指昨收報25975點，跌363點或1.4%，四連升告終。「黑期」最新升約100點在26070點附近。

港滙則持續強勢，再次觸及7.75的強方兌換保證，金管局兩日內四度入市。最新在紐約市尾段，再入市沽出21.93億港元，買入美元；兩日內合共沽出175億港元。本港銀行體系結餘在本周四將會增加至超過1491.26億港元。

美國道指期貨最新報25855，升85點。

焦點股份

騰訊(00700)高層趁勢減持。港交所(00388)披露權益顯示，騰訊執行董事兼總裁劉熾平申報，於6月30日及7月3日在場內共出售50萬股，套現2.54億元，其中騰訊於7月3日創下歷史新高，盤中高位為529元。

港鐵(00066)發盈警，受疫情及投資物業重估虧損拖累，預期截至6月底止半年，公司股東應佔淨虧損將錄得約4億元，去年同期公司股東應佔淨利潤為55億元。

亞盛醫藥(06855)配股。亞盛醫藥公布，配售1500萬股股份，相當已發行股本7.18%，及經擴大已發行股本6.7%，亞盛醫藥每股配售價46.8元，較上日收市價50.3元折讓約7%。

九毛九(09922)發盈警，預期上半年總收入按年減少兩成三，將會由盈轉虧。

鐵貨(01029)發盈喜，預期上半年由虧轉盈，錄得盈利不少於500萬美元，對比去年同期虧損2520萬美元。

今日有兩隻新股上市。海普瑞藥業(09989)昨暗盤高開10%報20.25元，收報18.4元，與上市價持平。自2010年5月起，海普瑞A股(002399.SZ)已於深交所上市。另外，大馬印花服裝生產商MBV(01957)昨日於暗盤最多跌逾五成，據輝立、耀才兩個暗盤，MBV最終均收報0.46元，較招股價跌42.5%。