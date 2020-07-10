即巿股評 港股直擊

隔晚（7日）美股主要指數全線造好，納指更連續兩個交易日創intraday及收市新高。周二恒指亦借勢高開232點，隨即衝至26782點高位已乏力並快速回軟；尾市跌幅擴大，低見25911水平，收報25975，跌363點或1.38%。主板成交多達2399億元，雖然稍遜於周一的2507億元，但已連續兩日創2018年3月26日以來的最大成交額；而恒指在超大成交下「淨升」602點。

繼《港區國安法》於7月1日正式實施，由行政長官林鄭月娥擔任主席的維護國家安全委員會前日舉行首次會議，為警方等的部門就《港區國安法》制定執法細則並即日刊憲，周二（7月7日）生效，恒指昨天可能因為相關消息而顯著回調。

事實上，美國一直都以《港區國安法》為藉口加強對中國施壓，較早前外電引述白宮官員消息報道，美國國會參眾兩院上星期通過《香港自治法案》（The Hong Kong Autonomy Act），待總統特朗普簽署生效後，華府可引用法案制裁參與損害香港自治及自由的中國官員，以至懲罰和相關官員有業務往來的金融機構。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周一接受霍士新聞Fox & Friends節目專訪時透露，深受新冠病毒確診個案近日急增以及反種族歧視活動困擾的總統特朗普，計劃本周簽署一連串行政命令以挽回調查顯示民望急挫的選情。梅多斯並沒有提及侵侵行政命令的詳情，除了有關中國的部分，包括推出吸引海外製造業回流從而為美國增加職位，還有就是移民及處方藥物價格問題。

侵侵曾威脅可以切斷與中國的所有關係，雖然絕大機會只是「講過就算」，但侵侵假如在行政命令的「葫蘆」裝些猛藥，便可能為港股帶來短暫衝擊。

本欄認為港股只會受到短暫影響，除了因為快來快散是「消息市」的特性，主要是恒指經歷了侵侵5月29日針對北京審議《港區國安法》提出的「制裁套餐」（見6月1日「搏拳實錄」），以至英國及加拿大日前公布的回應措施，恒指終於在上周五從3月19日的21139點回升逾兩成（突破25366點），進入技術牛市，可以說，這隻牛正如廣東江湖俗話講的「係嚇大嘅」（意思是不怕任何恐嚇）。

最重要的是，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，日前回落至57.5%、遠高於40%的「亢奮」門檻已掉頭再升，而10天線高於50天線的平滑中線市寬，則自2月以來首度突破50%，整體港股市底已明顯改善甚至轉強，估計恒指這隻「嚇大的牛」將繼續成長。

周一本欄提到：老徐準備等到恒指再次升穿24900至25400點的成交量密集區頂就加注short put或開倉long call，料不到恒指當日開市就突破25400點，惟有在25578點long即月期指。

老徐