即巿股評 港股直擊

儘管特斯拉（Tesla）上周公布的第二季交付量雖然按年減少近5％，但較市場預期為佳，股價周一（6日）再飆升13％，繼續刷新歷史新高。其市值也由年前約400億美元，大漲至如今約2544億美元，超越豐田汽車（約2050億）成為全球市值最高的汽車製造商。

不過，豐田去年的汽車產量差不多是特斯拉的30倍有多，而特斯拉在最近三季業績才開始錄得正數利潤，今年底的預測市盈率（PE）更高逾300倍﹗基本面和估值「離地」（似彩票多於一張股票）的特斯拉，也順理成章地成為所有美股中，最大沽空倉位的股份。不過，特斯拉過去12個月狂升480％、對上5個交易日累升逾40％，可謂「教科書式」示範逆勢沽空股份有多危險。

理論上，買入股票的風險最多是投資的100％，因為股價甚少跌至零（除非被除牌）；同時，潛在的上漲空間卻是無限。反之，沽空股票的潛在收益最多也只是100％，但潛在損失卻是無限。除了風險不對稱外，沽空者還必須承擔借貸費用、股息（如有）；隨著沽空倉位的維持時間越長，費用隨之而累加，並蠶食潛在的收益。

不幸地，假若股價不跌反升，便有機會觸發挾淡（short squeezes），令淡友需要平倉（買回已沽空的股份）。但長倉的買盤，加上短期平淡倉（short covering）的壓力，往往令股份出現價量齊升；結果又再觸發更多的平淡倉及momentum trading的買盤。

事實上，引發泡沫憂慮又何止特斯拉﹖內地電動汽車品牌蔚來（NIO）連升五日，周一大漲22.7％，過去一個月大彈逾一倍，直迫上市以來最高位。而電動箱型貨車生產商Workhorse（WKHS）和電動卡車生產商Nikola（NKLA）儘管出現了回調，但迄今為止，兩者的股價分別上漲了近5倍（上漲479.3％）和4倍（上漲374.0％）。過去，曹Sir金句：「太早睇淡係死罪」（筆者雖然沒去沽空，但在特斯拉去到千元水平就匆匆獲利而後悔莫及）。太在意提醒自己不要在泡沫中瘋狂，卻忘了需要利用泡沫去壯大自己（即沖個泡泡浴）。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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