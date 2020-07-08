即巿股評 港股直擊

本篇通過分析實例來拆解周期分析，同時解答一些誤區。

首先，讓我們了解一下周期分析的概念的方法。

周期分析是通過一些detrend去趨勢的方法把價格走勢用另一種形式展現出來。

由於去除了趨勢，亦去除了價格，僅僅留下時間這一因素，是爲了方便進行統計和總結。

所以在講周期低點的時候，是並不包括趨勢和價格的。當我在周期低點加上一些價格的時候，只不過是通過該時間點某些江恩綫，或者水平支持而給出的幾個位置。當如果市場在該時間點出現在這些位置的時候，就吻合了時間和價格。如果再配合形態分析，則可能構成高概率的買點。

其次，周期分析又由大到小分爲不同的周期數。如附圖，是由38日與12日的周期叠加起來。在最近一年，對應了很多次的市場高低點。

理論上來説，小周期服從大周期的方向，一般來説大周期的高低點對應的是較爲重要的高低點，但是實戰中發現，這又并非是一個硬性規定，如上面所述，本來就是脫離了趨勢和價格，只不過在我們容易理解的概念中，高級別的高低點感覺會比較重要而已。有時候最重要的高低點發生在相對較小的周期身上，並不出奇。

由於大周期時間跨度長，會自然給人一種趨勢的感覺。這很好理解，一個上漲或者下跌較長時間的市場通常是經歷了趨勢市。但是謹記，通常而已并非必然。原因同上。

附圖是由184日與370日周期所叠加畫出的周期綫。該長周期自今年3月底部以來一路向上。

結合來看，小周期反映了更多市場的短期波動。而大周期更多看到的是「大畫面」，以及潛在可能的趨勢方向。

從該兩條周期綫可以得出結論，就是大周期自3月見底向上，小周期出現震蕩低點時就構成順勢買入點。

小周期的未來低點時間有7月20日，8月20日，以及9月8日。

我們並無法通過周期來判斷周期低點出現的位置，一般而言大周期向上，小周期低點就更可能不斷抬高出現在相對高的位置。反過來說大周期向下，則小周期低點傾向於越來越低。

通過認識周期分析的方法，就能理解爲什麽我會談到認爲有低點，而卻看好後市。兩者根本沒有衝突。

不要誤以爲有低點就代表看跌，我就要空倉等待那個很「低」的低點。爲了避免這種誤解，我會轉用「買」點來形容這些周期低點。避免”高低“這類給人感覺存在趨勢和價格的心理暗示。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。