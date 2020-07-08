即巿股評 港股直擊

上證指數六連升，昨天微漲0.37%，港股未能緊隨A股步伐，恒指高開低收，報25975點，回落363點，成交續旺，約2400億元。

近年表現與中港股市相關度高的人民幣，離岸價(CNH)於昨天早段曾見6.9966，是3月18日後首次升破「7算」；CNH在周一(6日)已轉強，漲0.78%，屬今年以來最佳。內地名副其實「股滙雙升」。

附【圖】所見，CNH於3月新冠肺炎環球大流行後跌穿7.15，至5月底《港區國安法》開展立法時再度觸及2019年3月的7.1965，可幸7.2關力保不失；否極泰來，近月走勢好轉，是得到基本因素支持。

新冠肺炎病毒最早在內地爆發，惟目前疫情相對於海外尚算可控，經濟重啟條件較優勝，第二季數據開始改善，展望下半年有機會持續向好。根據IMF最新預測，中國2020年GDP按年上升1%，是唯一能避過萎縮的國家或地區；2021年經濟增長料可達8.2%，也跑贏全球。

經濟基礎理想，估值便宜，成為內地股市炒高的原因之一。有分析推測，中央「出口術」唱好A股、推動中概股回歸香港掛牌，以及部署金融服務改革（盛傳放寬銀行經營證券業務和整合券商等），都是為應對美國的「金融戰」作準備。若北京真的要增加籌碼，保持人民幣滙價穩定並進一步國際化屬重要一環。

人民幣強弱與美元走勢息息相關。3月中美元流動性緊絀刺激美滙急升，現在壓力已明顯紓緩，聯儲局的央行貨幣互換協議(Central Bank Liquidity Swaps)規模由5月底高峰期的4489.46億美元，下降到7月初的2254.14億美元，減幅達2235億美元，比起局方總資產收縮約1600億美元為多。「美元荒」緩解卻拖累美滙回吐，加上疫情反彈，終惹來「崩盤」的疑慮。

剛剛加入看淡美元的有「新債王」岡拉克，他認為，美國聯邦財政赤字嚴重，特別是疫情之後更趨惡劣，最終將導致美滙暴跌；其預測應驗與否要拭目以待，但聯儲局長期「放水」(甚至無限量寬)，確屬美元受壓原因。

弱美元相信是近日推升人民幣的主因，不過，中美貿易戰期間每逢雙方矛盾加劇，CNH都震盪下行，意味人民幣表現始終要看兩國關係而定。

高盛根據2018年迄今資訊而設計的中美關係晴雨表(US-China Relations Barometer)，顯示目前兩國緊張關係較5月美國總統特朗普聲稱將「強力回應」《港區國安法》時大幅降溫。惟從另一角度看，由於雙方關係有機會再度惡化，這會是人民幣後市隱患。

中美博弈暫時不會停止，距美國總統大選只餘數月之際兩國關係將更趨不穩定，很大可能為人民幣滙價增添壓力。然而，中央期望打造「健康牛」，即使人民幣貶值，A股今次也未必會隨之轉弱。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容