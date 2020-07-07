港股直擊 即巿股評

港股連升四日兩千點後，市場擔心本港爆發新一輪新冠肺炎疫情，令港股今日高開低走，收市急吐363點，成交有2399.57億元。

北水流入減慢，由上日的90.26億元，縮減至41.19億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)續是今日最多淨入個股，全日有10.36億元淨買；國壽(02628)與新華保險(01336)全日也有分別1.89和1.44億元淨入；急挫一成二的中信建投(06066)，全日有5102萬元淨沽。

小米(01810)全日有10.04億元淨買；金山軟件(03888)也有8487萬元淨買；但美團(03690)及騰訊(00700)為今日首兩位最多淨走個股，全日有7.98和6.84億元淨沽；中芯(00981)及中興(00763)則分別有4.1億和5399萬元淨走。

天能(00819)全日有1.19億元淨買；創新高的贛鋒鋰業(01772)，全日也有5735萬元淨入；但汽車股比亞迪(01211)與吉利(00175)全日分別有2.5和2.37億元淨沽。

另外，微創(00853)全日有6869萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、小米、建行、美團、國壽、新華保險、中信建投、吉利及金山軟件。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、小米、騰訊、天能、美團、中興、比亞迪、吉利、微創及贛鋒鋰業。